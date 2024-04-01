НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Звезды и люди из народа снова отправятся выживать в Дубай

Источник:
Sibnet.ru
252 1
Фото: © пресс-служба ТНТ

Съемки третьего сезона «Выжить в Дубае» начались, 14 участников из звезд и обычных людей снова будут бороться за 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В третьем сезоне условия проекта поменяются. Кто сразу отправится в отель, а кому придется ночевать в пустыне, решит первое большое испытание. В предыдущих сезонах в суровых условиях в первую ночь приходилось находится звездам.

В первом сезоне, который тоже проходил в Дубае, победил участник команды звезд — бывший футболист Павел Мамаев. Во втором сезоне, проходившем в Самарканде, победил участник народной команды Александр Лось.

Еще по теме
Перца разоблачили в шоу «Маска»
Утреннее шоу с Хилькевич и Цоем выйдет на ТНТ
Кто победит в «Новой битве экстрасенсов»
Ольга Бузова катается на лыжах и ест тар-тар из марала на Алтае
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МЧС опубликовало список погибших в «Крокус сити холле»
Путин поручил наладить производство игровых приставок в России
Пугачева объяснила молчание о трагедии в «Крокусе»
Игра Counter-Strike 2 получила гиперреалистичную карту
Обсуждение (1)
Картина дня
МИД потребовал от Украины арестовать «причастных к терактам»
Россию заподозрили в причастности к «гаванскому синдрому»
Вывод семей из бедности потребует 280 млрд руб. в год
ВТБ приостановит выдачу IT-ипотеки
Топ комментариев

Alhazred

А Хуссейна накачивали деньгами и вооружением? Твоя аналитика на уровне детского сада. Не надоело позориться...

scorpion2777

Свидомый верь , придет пораПокоя, радости, достатка…Но к той поре на ваших пяткахНапишут ваши номера…

nicollaich

Пошла накачка волны народного гнева.

Kukuh88

Странный он кадр. Ни разу не слышал, чтобы на переговорах завоёванное отдавали. Какие ему границы 22...