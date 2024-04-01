Звезды и люди из народа снова отправятся выживать в Дубай

Съемки третьего сезона «Выжить в Дубае» начались, 14 участников из звезд и обычных людей снова будут бороться за 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В третьем сезоне условия проекта поменяются. Кто сразу отправится в отель, а кому придется ночевать в пустыне, решит первое большое испытание. В предыдущих сезонах в суровых условиях в первую ночь приходилось находится звездам.

В первом сезоне, который тоже проходил в Дубае, победил участник команды звезд — бывший футболист Павел Мамаев. Во втором сезоне, проходившем в Самарканде, победил участник народной команды Александр Лось.