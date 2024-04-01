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«Летучий корабль» за второй уикенд собрал большую кассу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Летучий корабль»

Фильм-сказка «Летучий корабль» за второй уикенд снова показал лучшие результаты по кассовым сборам, собрав больше, чем на старте.

За второй уикенд «Летучий корабль» собрал 258 миллионов рублей, что на 20 миллионов больше, чем в первые. Такой показатель объясним тем, что старт проката совпал с трагическими событиями в Москве, и последовавшим национальным трауром.

Главной новинкой в прокате СНГ на прошедшей неделе стал фильм «Годзилла и Конг: Новая империя», без проката в России и Белоруссии фильм собрал 91 миллиона и занял вторую строчку по кассовым сборам.

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Культгид #Кинематограф
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