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«Локомотив» победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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«Авангард» в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина принимал ярославский «Локомотив» и потерпел поражение со счетом 0:2. Таким образом, «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина — впервые с 2017 года.

Гости на 17-й минуте открыли счет в матче, отличился Артур Каюмов. Во втором периоде команды ворота друг друга поразить не смогли. В начале заключительного отрезка Максим Березкин увеличил преимущество «Локомотива».

В серии после завершения матча счет стал 4:3 в пользу «Локомотива». После четырех первых матчей четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» омичи уступали со счетом 1:3. Затем «Авангард» выиграл два матча и сравнял счет в серии.

В полуфинал ранее вышли челябинский «Трактор» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Теперь осталась только одна пара «Спартак» — «Металлург», победитель которой станет последним участником полуфинала Кубка Гагарина.

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Спорт #Хоккей #Омск
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