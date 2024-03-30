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Почему просмотр порно способен «покалечить» женщину

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчины и особенно женщины, регулярно просматривающие «фильмы для взрослых», со временем начинают стремиться соответствовать этому образу на экране в сексе, не подозревая, что это может нанести серьезный вред ментальному и физическому здоровью.

Так, часто при просмотре порно женщины вместо того, чтобы понимать себя и изучать свои ощущения, стремятся научиться ублажать своего партнера «наравне с актрисой», рассказал сексолог Никита Гросс в интервью «Газете.Ru».

Из-за этого у женщины начинает формироваться убеждение, что главное — мужское удовольствие. При этом женский оргазм в порно почти всегда на последнем месте: зачастую он либо наигран, либо достигается с помощью специальных игрушек уже после основного секса.

Кроме этого, в фильмах для взрослых такие гаджеты представлены как безопасный и допустимый способ получения удовольствия, хотя это далеко не так. Например, если постоянно применять игрушку с вибрацией или вакуумным эффектом, то естественные стимуляции очень быстро перестанут приносить удовольствие.

Еще одна проблема — повышение «градуса» подобного контента. От эротики с нежными сценами до уровня группового секса или практик с унижениями. Это заводит мужчин и женщин на путь стимуляции мозга, что влечет усиление привычки.

В результате для получения удовольствия со временем требуется больше сексуального напряжения. Это в итоге ведет к сокращению оргазмов у женщин, снижение их интенсивности, а в самых худших случаях — полной потере.

Как вернуть нормальный секс

Важно помнить, что порно — лишь контент, в котором режиссеры, сценаристы и актеры придумывают огромное количество «фишек» для привлечения просмотров. Чаще всего они не имеют ничего общего с реальностью.

«Порно атрофирует способность к собственным фантазиям. Процесс возбуждения в реальной жизни становится все сложнее и сложнее, так как мозг отвыкает самостоятельно генерировать будоражащие картинки и сценарии», — отметил Гросс.

Чтобы избавиться от этой зависимости, нужно постепенно перейти на мастурбацию под свои собственные фантазии, отказавшись от просмотра контента «для взрослых». Со временем негативные эффекты будут минимизированы.

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