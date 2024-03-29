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Прокуратура направила запрос о признании Пугачевой иноагентом

Источник:
Sibnet.ru
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Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Соответствующий документ в своем телеграм-канале опубликовал Виталий Бородин, известный своими доносами на отечественных звезд.

«Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придется. Других вариантов нет», — написал активист.

Бородин обнародовал письмо Генеральной прокуратуры, где сказано, что документ направили для рассмотрения вопроса о признании Пугачевой «лицом, аффилированным с иностранным агентом».

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев ранее подтвердил данную информацию. Парламентарий отметил, что артистка внесла большой вклад в российскую эстраду, но в трудную минуту «сбежала» из страны и поддержала ее врагов.

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