Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Граждан России с 22 по 27 апреля ожидает шестидневная рабочая неделя, сообщает Роструд в своем телеграм-канале. После этого у россиян будет четыре выходных дня подряд.

Выходными на майские праздники будут два периода по четыре дня: с 28 апреля по 1 мая (с воскресенья по среду включительно), а также с 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье). 27 апреля (суббота) будет рабочим днем.

Также Роструд рассказал о других предстоящих праздничных днях, которые не являются выходными: 12 апреля — День космонавтики, 19 апреля — День работников государственной службы занятости населения, а 20 апреля — Национальный день донора.

В августе прошлого года правительство приняло постановление, которое предполагает перенос в 2024 году выходного дня с субботы 6 января на пятницу 10 мая, а с субботы 27 апреля — на понедельник 29 апреля. При этом выходной с субботы 2 ноября перенесли на вторник 30 апреля.