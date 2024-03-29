Хоккейный клуб «Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом» до 3:3, победитель пары определится в седьмом матче.

Шестая игра «Авангарда» и «Локомотива» прошла 28 марта в Ярославле, омичи победили со счетом 2:3.

Изначально в серии вели ярославцы, после второго матча, когда «Локомотив» разгромил «Авангард» со счетом 0:7, руководство омского клуба приняло решение снять главного тренера Михаила Кравца, команду возглавил Сергей Звягин.

В итоге «Авангарду» удалось сравнять счет в серии до 3:3, поскольку максимальное количество игр в серии плей-офф семь, то следующий матч станет решающим.

Седьмой матч четвертьфинала плей-офф между «Авангардом» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 30 апреля, в 21:30 по мск в Омске.