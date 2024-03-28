Король новозеландцев потребовал признать китов личностями

Король новозеландского коренного народа маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII выступил с призывом предоставить китам законные права, аналогичные человеческим, а также признать наличие у них личности в целях защиты вида.

Король подписал историческую декларацию, составленную лидерами полинезийских общин. Документ получил название «Хе Вакапутанга Моана», что на языке маори означает «декларация моря», передает новозеландский портал Voxy.

Декларация содержит призыв признать китов юридическими лицами с неотъемлемыми правами. Эти права включают свободу передвижения, способность развивать естественное поведение, «выражать свою уникальную культуру», процветать в здоровой окружающей среде.

Для практического осуществления поставленной задачи авторы декларации предлагают создать морские охраняемые территории, а также объединить «мудрость коренных народов» с наукой для более целостного подхода к защите китов.

Новая Зеландия ранее уже принимала законы, предоставляющие правовой статус природным объектам. Так, статусом личности были наделены вулкан Таранаки и река Уонгануи, имеющие особое духовное значение для маори.