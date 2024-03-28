Турция нашла след зарубежных спецслужб в теракте в «Крокусе»

Совершить атаку на «Крокус Сити Холл» без поддержки иностранной разведки было невозможно, заявил официальный представитель правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Омер Челик в эфире турецкого телеканала NTV.

«Такая профессиональная акции без поддержки разведки какого-либо государства невозможна. У подобных акций всегда есть спонсоры», — сказал турецкий политик, выразив при этом соболезнования российскому народу в связи с терактом.

Челик отметил, что «есть лобби, которые хотят продолжения войны». По его словам, «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) не могла провести нападение в одиночку.

Ранее стало известно, что Анкара детально изучила все имеющиеся у нее данные о двух нападавших на «Крокус Сити Холл» террористах, посетивших Турцию. Вся информация о них была передана Москве.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате нападения погибли 143 человека. Непосредственные участники теракта были задержаны через несколько часов в непосредственной близости от российско-украинской границы.