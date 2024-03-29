Жители Сибири отличились выбором завтрака

Сибиряки предпочитают завтракать сэндвичами, в Санкт-Петербурге выбирают оладьи, а в Москве — рисовую кашу, выяснили аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка».

Больше всего в России любят на завтрак рисовую и пшенную каши, блины с мясным фаршем, с ветчиной и сыром, а также сладкие блины с малиной. При этом в каждом регионе свои вкусовые пристрастия.

Любимый завтрак москвичей — рисовая каша: каждую четвертую порцию съедают в столице. В Санкт-Петербурге больше любят сырники и оладьи. На долю петербуржцев приходится 61 % сырников и 82 % оладий из всех съеденных в стране.

Хабаровск и Челябинск оказались единственными городами, где любят блины со сгущенным молоком: их съели почти 1,5 тонны с начала года. Жители остальных регионов предпочитают подкрепляться на завтрак чем-то несладким: блинами и сэндвичами с ветчиной, сыром или мясом.

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На Дальнем Востоке, Урале и в Сибири на завтрак популярны сэндвичи с начинкой «Цезарь», а в Краснодаре, Хабаровске и Москве — с тунцом.

Стоимость завтрака в среднем составляет от 200 рублей. Рисовая и пшенная каши обойдутся в 280 рублей. Чтобы ее приготовить, понадобится молоко, круглозерный рис или пшено, сахар, соль, сливочное масло. При желании в готовую кашу можно добавить варенье, мед, орехи, ягоды или фрукты — это дополнительные 80–100 рублей.

Чуть дороже будут стоить сырники — 350 рублей. Для их приготовления понадобится творог, сахар, пшеничная мука, куриное яйцо, растительное масло, щепотка соли. Сырники можно сочетать с вареньем, сгущенным молоком или медом, что потребует еще 100–150 рублей. В такую же стоимость обойдутся оладьи, для которых нужен кефир, пшеничная мука, куриные яйца, сахар и немного соли.

Любители здорового образа жизни оценят полезный завтрак из мюсли с греческим йогуртом, с сэндвичем из цельнозернового хлеба, листового салата и ломтика красной рыбы. Это питательный и сбалансированный вариант, который содержит полезные нутриенты и витамины. Обойдется он в 500 рублей.