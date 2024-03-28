Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

Актер Стивен Сигал посетил Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России, где зашел к трем пострадавшим в теракте и поблагодарил их за храбрость и стойкость.

«То, что произошло – ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными», — процитировал актера Минздрав России в телеграм-канале.

На лечении в больницах после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются 80 человек, среди них шестеро детей.