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Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Миндрава России

Актер Стивен Сигал посетил Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России, где зашел к трем пострадавшим в теракте и поблагодарил их за храбрость и стойкость.

«То, что произошло – ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными», — процитировал актера Минздрав России в телеграм-канале.

На лечении в больницах после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются 80 человек, среди них шестеро детей.

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Топ комментариев

corrector

Скучает Шольц по временам когда не было навоза на улицах германии..

c2h5oh76

ща бронелет тебе расскажет все, немного терпения

Михаил Ильин

хах =) где 50%, там почти все я думаю =) пишут 50%, чтоб стыдно не было =)

anubis77

И снова всё у тебя отключилось. Может и не было никогда? Разницу между созданным и эксплуатируемым различаешь...