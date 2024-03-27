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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Слова Макрона об отправке военных на Украину разозлили США

Источник:
Sibnet.ru
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Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину вызвали возмущение в Вашингтоне.

В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». Он даже допустил отправку войск западных стран на территорию Украины.

«Его неоднозначное заявление по поводу "сапог на земле" <...> разозлило американских чиновников, которые в частном порядке заявили, что такой шаг может разжечь прямой конфликт с Москвой», — приводит Bloomberg слова высокопоставленного источники из Вашингтона.

По словам источника, намеки Макрона должны были заставить президента России Владимира Путина гадать о реальных намерениях Запада, но в итоге они противоположный эффект.

Комментируя высказывания Макрона, Кремль предупредил, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.


Тема: Военная операция на Украине
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