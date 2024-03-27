Лобода выпустила песню и клип на русском языке

Украинская певица Светлана Лобода выпустила песню «Имя» на русском языке, также вышел клип к композиции.

После начала СВО Лобода перестала выступать в России и начала активно поддерживать Украину. Некоторое время она выпускала песни на украинском языке, но в итоге вернулась к привычному стилю.

Лобода ранее говорила, что ее музыку привыкли слышать именно на русском языке, и она не видит ничего предосудительного продолжать творчество в том виде, в котором оно было раньше.