Клишас указал на невозможность смертной казни для террористов

Действующее законодательство РФ не допускает применение смертной казни для террористов даже при отсутствии моратория, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Дискуссия о смертной казни набирает обороты. Уважаемые аналитики и эксперты Telegram убеждают, что террористов и педофилов нужно казнить и народ это поддержит, проблема только в Конституционном суде. Давайте представим, что моратория на смертную казнь нет и прочитаем конституцию и закон», — написал Клишас в своем телеграм-канале.

Он указал на статью 20 Конституции РФ, которая гарантирует право на жизнь каждому человеку и допускает установление смертной казни «в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».

Согласно статье 205 (террористический акт) УК РФ, ответственность за такое преступление предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

«В настоящий момент уголовные дела по статье 205 УК РФ не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей. Данные дела были выведены из-под суда присяжных федеральным законом от 30 декабря 2008 года номер 321-ФЗ. Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория», — подчеркну Клишас.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты заявил, что все необходимые законы о применении в РФ смертной казни уже и никакие референдумы на этот счет не нужны.