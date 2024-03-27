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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГАЗ зарегистрировал бренд Volga

Источник:
Sibnet.ru
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Нижегородский автомобильный завод ГАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из базы Федерального института промышленной собственности.

ГАЗ регистрирует знак Volga по 22 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти, аксессуары и украшения, канцелярские принадлежности, одежда и обувь, амулеты, авторучки, бадьи, коврики для ванн и злаковые батончики.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в июне 2023 года сообщал, что «Группа ГАЗ» может возродить выпуск отечественного автомобиля «Волга».

Позже министр говорил, что у автомобиля «будет абсолютно современный облик», а логотип останется прежним — изображение оленя. Производство может быть перезапущено в середине этого года.

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Топ комментариев

GammiPluh

Их производят 5 штук в год... в этом году ВС РФ вынесли уже больше систем Patriot (не полностью комплексы,...

Удавиков

омерикосы канадцев задвинули конкретно, канада боится даже рот открыть

paramedic

Ну и кто тут орал, что РФ тратит бесполезно финансы на охрану арктических границ?

scorpion2777

Эти чертовы Patriot не на что неспособны, могут только по мирным людям стрелять.