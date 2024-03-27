ГАЗ зарегистрировал бренд Volga

Нижегородский автомобильный завод ГАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из базы Федерального института промышленной собственности.

ГАЗ регистрирует знак Volga по 22 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти, аксессуары и украшения, канцелярские принадлежности, одежда и обувь, амулеты, авторучки, бадьи, коврики для ванн и злаковые батончики.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в июне 2023 года сообщал, что «Группа ГАЗ» может возродить выпуск отечественного автомобиля «Волга».

Позже министр говорил, что у автомобиля «будет абсолютно современный облик», а логотип останется прежним — изображение оленя. Производство может быть перезапущено в середине этого года.