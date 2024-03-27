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Байден вновь публично оскорбил Путина

Источник:
РИА Новости
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Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского коллегу Владимира Путина, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина.

Высказывание он сделал в контексте повышения налогов для богатых ради выделения помощи Украине. «Представьте, что мы сможет сделать с этим. <…> Мы сможем сделать столько всего, <…> в том числе наконец позаботимся о том, чтобы защитить Украину от мясника Путина», — цитирует РИА Новости Байдена.

Действующий президент США давно не стесняется в выражениях в адрес российского лидера Путина. Он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера «убийцей». Затем Байден называл своего российского коллегу «диктатором», «мясником», «военным преступником».

Путин отвечал на оскорбления поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется».

В феврале этого года Путин заявил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден — «более опытный» и «прогнозируемый».

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