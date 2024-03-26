Древние мегаструктуры нашли в Млечном Пути

Международная команда астрономов обнаружила во внутренней части Млечного Пути две ранее неизвестные мегаструктуры.

По оценкам ученых, эти структуры образовались даже раньше самых старых частей спиральных рукавов нашей галактики и диска современного Млечного Пути. Их возраст составляет порядка 12-13 миллиардов лет, говорится в статье астрономов, опубликованной Astrophysical Journal.

Каждая структура представляет собой поток звезд массой около 10 миллионов масс Солнц. Звезды возрастом от 12 до 13 миллиардов лет движутся в них по очень похожим друг на друга орбитам, причем сами звезды обладают схожим химическим составом.

Изучение их распределения в потоках позволило установить, что они могли образоваться как отдельные структуры, которые слились с Млечным Путем на ранних этапах существования нашей галактики.

Отмечается, что звезды в мегаструктурах настолько древние, что им не хватает многих более тяжелых металлических элементов, созданных позже в процессе существования Вселенной. В этом они напоминают звезды в «сердце» Галактики, которые также бедны металлами.