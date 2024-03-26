Кулеба потребовал у Запада «эти чертовы Patriot»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у Запада новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

«Дайте нам эти чертовых Patriot. Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Patriot, мы смогли бы защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от разрушения», — сказал Кулеба в интервью Politico

Министр отметил, что украинские войска теряют позиции из-за того, что Россия начала массово использовать модернизированные авиационные управляемые бомбы и Запад не поставляет новые Patriot.

«Вы не можете их заглушить. Они просто падают вам на голову и разрушают все. Вот так мы теряем позиции», — заключил министр.

Кулеба признал нежелание Запада передавать Украине больше средств ПВО. «Есть возможность у партнеров, но нет решения о поставках новых батарей ПВО класса Patriot в первую очередь», — отметил он.

В начале января в США заявили об исчерпании возможностей поставок ракет ПВО для Украины.