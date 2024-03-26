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Кремль пообещал нивелировать военный потенциал Украины

Источник:
«Аргументы и факты»
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Россия должна действовать так, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте исходить из того, о чем говорит президент: у нас появились четыре новых субъекта Федерации, и мы должны обезопасить там людей и освободить территорию этих новых субъектов, которая в настоящий момент является оккупированной. Ее оккупирует киевский режим», — сказал Песков в интервью «Аргументам и фактам».

Он отметил, что «вот из этого надо исходить». «И действовать таким образом, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности наших людей, наших регионов», — подчеркнул Песков.


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