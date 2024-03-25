Криптобиржа CommEX прекратит работу к 10 мая, свое решение площадка объяснила «тщательным анализом текущей ситуации и пересмотром стратегических планов».

CommEX осенью 2023 года получила российскую часть бизнеса Binance — после того как крупнейшая криптобиржа мира ушла из России. Сделка не предполагала права Binance на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей.

С 25 марта CommEX начинает постепенно завершать операции: первым делом биржа закроет регистрацию новых пользователей, прекратит перевод активов с Binance и прием депозитов в фиате и криптовалютах.

С 28 марта криптобиржа прекратит открывать позиции на фьючерсном рынке. 2 апреля CommEX прекратит публиковать новые объявления на P2P-маркетплейсе. Затем с 5 апреля площадка автоматически закроет все P2P-ордера и объявления.

18 апреля CommEX автоматически закроет все торговые пары на простых и классических фьючерсах, с 23 апреля закроется спотовый рынок. CommEX официально прекратит работу с 10 мая, пользователи потеряют доступ к сайту.

Площадка рекомендовала пользователям оперативно закрыть позиции и вывести активы на сторонние кошельки. Аккаунты, на которых после 10 мая сохранятся активы, будут облагаться платой за управление в размере 1% от объема средств.