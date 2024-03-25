Автомобили подорожали в 1,5 раза за два года

Автомобили в России за два года подорожали как минимум в полтора раза. Средняя цена новой машины достигла 3 миллионов рублей, а подержанной — 1 миллиона рублей.

Новый автомобиль в 2023 году стоил в среднем 2,96 миллиона рублей, в 2021 — 1,99 миллиона рублей, то есть цена выросла на 49%, подсчитало агентство «Автостат».

Аналогичный рост — 49% — показала средневзвешенная цена на подержанные легковые машины: 1 миллион рублей в 2023 году против 670 тысяч рублей в 2021 году.

С февраля 2022 года по февраль 2024 года новые легковушки российского производства подорожали в среднем на 51%, новые иномарки — на 70%, а подержанные иномарки — на 56%, приводит RTVI данные Росстата.

Новые российские автомобили сильнее всего подорожали в Вологодской области (на 83%), Мордовии (на 76%), Оренбургской области и ЯНАО (на 69%), а также в Белгородской и Архангельской областях (на 66%).

Новые иномарки подорожали более чем на 100% в четырех регионах — в Тульской области (на 152%), Хабаровском крае (на 126%), Пензенской области (на 122%) и в Карачаево-Черкесии (на 119%).

Стоимость подержанных иномарок выросла на 228% в Курганской области, на 178% в Чувашии, на 152% в Псковской области, на 148% в Ингушетии и на 119% в Республике Коми.