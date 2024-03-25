«Летучий корабль» стал лидером проката в трудные выходные

Касса фильма-сказки «Летучий корабль» могла быть значительно выше, если бы не трагические события в «Крокус Сити Холле» и последовавший за ними национальный траур.

«Летучий корабль» собрал в первый уикенд проката 238,5 миллиона рублей, став самым лучшим фильмом в прокате.

В топ-5 кассовых картин недели попали «Кунг-фу панда 4» (65,5 миллиона рублей без учета России и Белоруссии), «Онегин» (49,3 миллиона), «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» (37 миллионов), «Дюна. Часть вторая» (28,5 миллиона).

Выходные во всей России были тяжелыми из-за теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Террористы расстреляли людей, а затем подожгли зал. Официально погибло 133 человека, но число жертв может вырасти.