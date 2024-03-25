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«Летучий корабль» стал лидером проката в трудные выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Летучий корабль»

Касса фильма-сказки «Летучий корабль» могла быть значительно выше, если бы не трагические события в «Крокус Сити Холле» и последовавший за ними национальный траур.

«Летучий корабль» собрал в первый уикенд проката 238,5 миллиона рублей, став самым лучшим фильмом в прокате.

В топ-5 кассовых картин недели попали «Кунг-фу панда 4» (65,5 миллиона рублей без учета России и Белоруссии), «Онегин» (49,3 миллиона), «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» (37 миллионов), «Дюна. Часть вторая» (28,5 миллиона).

Выходные во всей России были тяжелыми из-за теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Террористы расстреляли людей, а затем подожгли зал. Официально погибло 133 человека, но число жертв может вырасти.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

ВЕРЕЩАГИН

Мужик без сомнений достоин Героя.

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...