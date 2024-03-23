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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдума проработает тему смертной казни в России

Источник:
Sibnet.ru
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Тема смертной казни будет глубоко проработана, после чего будет принято решение, которое будет отвечать ожиданиям общества, заявил глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема безусловно будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы «Пикник», стреляя в безоружных граждан из автоматического оружия.

По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, однако были задержаны. Сейчас они дают показания.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Политика #Россия
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