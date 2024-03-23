Обезоруживший голыми руками террориста герой дал интервью

Появилось интервью с человеком, который голыми руками обезоружил вооруженного террориста в зрительном зале развлекательного комплекса «Крокус Сити Холла». Видео опубликовал канал «Россия 24».

Герой по имени Михаил, который пожелал сохранить инкогнито и не стал раскрывать на камеру свою личность, рассказал журналистам, что в момент атаки он со своей супругой находился в бельэтаже зрительного зала.

По его словам, один из террористов направился прямо к нему. Однако в какой-то момент бандит стал перезаряжать оружие. Михаил в доли секунды оттолкнул жену и бросился на вооруженного террориста.

«Обежал его слева, схватил левой рукой за автомат, потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз. Я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары. И в этот момент ко мне подбежал еще один мужчина крупной комплекции, тоже нанес еще пару мощных ударов. И мы его вырубили», — пояснил герой.

Скорее всего, мужчина своим поступком спас сотни людей, так как террорист блокировал запасной выход из зрительного зала. После нейтрализации бандита зрители смогли быстро покинуть помещение.