Группа «Пикник» обратилась к поклонникам

Группа «Пикник», перед выступлением которой произошел теракт в «Крокус Сити Холле», скорбит вместе со всеми. Музыкант коллектива Марат Корчемный сказал о «бесконечных скорби и горе».

«Вся команда Пикника выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении группы, опубликованном на странице в VK.

Бас-гитарист и бэк-вокалист Марат Корчемный сказал изданию «Подъем», что еще не отошел от шока.

«Бесконечная скорбь и горе. Всем людям, которые пришли к нам, я соболезную. Я в таком же шоке. Это все было на моих глазах», — поделился он.

Корчемный подтвердил, что все еще не со всеми участниками команды, готовившей концерт, удалось связаться. Ранее директор коллектива Юрий Чернышевский сообщал, что после начала теракта пропал один человек, он не музыкант.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь и подожгли помещения. По последним данным СК, погибли 115 человек. В списке пострадавших сейчас значатся 107 человек.