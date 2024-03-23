Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) обратился к пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» и сказал, что готов оплатить похороны каждого погибшего.

«Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии. Я с вами», — сказал певец на видео в телеграм-канале.

Также Shaman выразил мнение, что любые беды сближает россиян и делает сильнее. Он уверен, что теракт не сломает и не напугает Россию, потому что «все мы одна большая семья».

Теракт в Подмосковье произошел 22 марта. В «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по гостям концертного зала. Затем здание подожгли. По данным СК РФ, погибло более 60 человек, их число может расти.