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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Певец Shaman (Ярослав Дронов) обратился к пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» и сказал, что готов оплатить похороны каждого погибшего.

«Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии. Я с вами», — сказал певец на видео в телеграм-канале.

Также Shaman выразил мнение, что любые беды сближает россиян и делает сильнее. Он уверен, что теракт не сломает и не напугает Россию, потому что «все мы одна большая семья».

Теракт в Подмосковье произошел 22 марта. В «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по гостям концертного зала. Затем здание подожгли. По данным СК РФ, погибло более 60 человек, их число может расти.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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ЧП #Происшествия #Светская хроника
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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут