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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Власти США назвали теракт в Подмосковье «ужасным нападением»

Источник:
Reuters
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Белый дом выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», назвав расстрел мирных граждан «ужасным нападением».

«Мы пытаемся получить больше информации о случившемся. Эти кадры просто ужасны. На них тяжело смотреть, и наши мысли с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом он уточнил, что американские власти не имеют данных о причастности Украины к инциденту в подмосковном развлекательном центре. По словам Кирби, США не знали заранее о планируемой стрельбе.

По предварительной информации, в результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибло не менее 40 человек, более 100 ранены. Всего в здании «Крокус Сити Холл» могло находиться порядка 6,2 тысячи человек. Террористы атаковали центр перед концертом рок-группы «Пикник».

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Политика #Мир #Происшествия
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