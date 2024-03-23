Власти США назвали теракт в Подмосковье «ужасным нападением»

Белый дом выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», назвав расстрел мирных граждан «ужасным нападением».

«Мы пытаемся получить больше информации о случившемся. Эти кадры просто ужасны. На них тяжело смотреть, и наши мысли с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом он уточнил, что американские власти не имеют данных о причастности Украины к инциденту в подмосковном развлекательном центре. По словам Кирби, США не знали заранее о планируемой стрельбе.

По предварительной информации, в результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибло не менее 40 человек, более 100 ранены. Всего в здании «Крокус Сити Холл» могло находиться порядка 6,2 тысячи человек. Террористы атаковали центр перед концертом рок-группы «Пикник».