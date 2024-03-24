Россияне стали реже брать обеды на работу

Россияне стали реже приносить с собой домашнюю еду, отдавая предпочтение бизнес-ланчам в заведениях общепита, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В 2024 году 52% россиян питаются на работе домашней едой, при этом в 2022 году они делали это чаще — 57% (за январь) и 61% (за май), приводит РБК результаты опроса, в котором приняли участие 1,6 тысяч респондентов из 345 населенных пунктов по всей России.

При этом ходить на бизнес-ланчи в кафе и рестораны стали чаще: в 2022 году в заведениях общепита обедали 8% россиян, а в 2024-м — 13%. Доля тех, кто питается в столовой при организации, не изменилась — 18%, как в 2022 году, так и в текущем.

Причем женщины чаще носят еду с собой, а мужчины чаще едят в столовых предприятия, городских ресторанах и кафе.

Доля тех, кто ходит на работу и считает свои обеды и перекусы однозначно здоровыми, составляет 10%.