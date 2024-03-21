Первый в мире сухогруз-парусник прошел испытания в море

Компания MC Shipping Kamsarmax провела успешные испытания сухогруза с двумя вспомогательными парусами-крыльями, которые в ветреную погоду снимали часть рабочей нагрузки с дизельных двигателей.

Испытания продолжались шесть месяцев, их результат превзошел все ожидания. Предполагалось, что паруса позволят снизить потребление топлива до 1,5 тонн в сутки, однако на практике в среднем экономилось 3 тонны дизеля в сутки, в отдельные дни экономия достигала 11 тонн.

Судно Pyxis Ocean водоизмещением 43 тысяч тонн было модернизировано двумя парусами-крыльями, разработанными британской компанией BAR Technologie. Паруса-крылья были произведены норвежской компанией Yara Marine Technologies.



<br>

Высота паруса составляет 37,5 метра, ширина неподвижной части — 10 метров. Автоматика сама подстраивает профиль крыльев и ориентацию по ветру для оптимального движения по курсу. В сильный ветер или в штиль паруса укладываются на палубу

За время испытания с августа 2023 года судно пересекло Индийский океан, Тихий океан, Северную и Южную Атлантику, а также миновало мыс Горн и мыс Доброй Надежды. Теперь планируется масштабировать эксперимент — такие паруса установят на другие сухогрузы.