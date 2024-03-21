НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Первый в мире сухогруз-парусник прошел испытания в море

Источник:
Sibnet.ru
374 2

Компания MC Shipping Kamsarmax провела успешные испытания сухогруза с двумя вспомогательными парусами-крыльями, которые в ветреную погоду снимали часть рабочей нагрузки с дизельных двигателей.

Испытания продолжались шесть месяцев, их результат превзошел все ожидания. Предполагалось, что паруса позволят снизить потребление топлива до 1,5 тонн в сутки, однако на практике в среднем экономилось 3 тонны дизеля в сутки, в отдельные дни экономия достигала 11 тонн.

Судно Pyxis Ocean водоизмещением 43 тысяч тонн было модернизировано двумя парусами-крыльями, разработанными британской компанией BAR Technologie. Паруса-крылья были произведены норвежской компанией Yara Marine Technologies.

Высота паруса составляет 37,5 метра, ширина неподвижной части — 10 метров. Автоматика сама подстраивает профиль крыльев и ориентацию по ветру для оптимального движения по курсу. В сильный ветер или в штиль паруса укладываются на палубу

За время испытания с августа 2023 года судно пересекло Индийский океан, Тихий океан, Северную и Южную Атлантику, а также миновало мыс Горн и мыс Доброй Надежды. Теперь планируется масштабировать эксперимент — такие паруса установят на другие сухогрузы.

Еще по теме
Sikorsky разработал гибридный конвертоплан с поворотным крылом
Nature назвал семь прорывных технологий 2024 года
Путин назвал Маска неудержимым и умным человеком
Какую технику нельзя подключать к удлинителям
смотреть все
Хайтек #Техника
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
183932
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
18058
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
16525
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
18650
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
28134
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
171474
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
19746
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
19951
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
22689
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
38401
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Топ-10 регионов по явке на выборах президента
Жюри шоу «Маска» разоблачили Арлекина в шестом выпуске
Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после драки
Макрон допустил наземную операцию против российской армии
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью