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Госдума ввела штрафы за рекламные спам‑звонки

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла закон, которым ужесточающий ответственность за «назойливые рекламные звонки», которые совершаются без согласия абонента.

Документ вносит изменения в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Сейчас несоблюдение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, наказывается штрафом: для граждан — 2–2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 4–20 тысяч рублей, для юрлиц — 100–500 тысяч рублей.

По новой норме штраф для граждан за нарушение требований составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Согласно закону «О рекламе» такое распространение рекламы возможно только с предварительного согласия абонента. Также не допускается использование распространение рекламы с помощью автоматического дозванивания.

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Uynachalnica

Переложат и в топливо и ни разу не отменят! Уже было!

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью

staff850

Своих надо считать Серёжа а не хохлов....