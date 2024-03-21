Госдума ввела штрафы за рекламные спам‑звонки

Госдума приняла закон, которым ужесточающий
ответственность за «назойливые рекламные звонки», которые совершаются
без согласия абонента.
Документ вносит изменения в статью 14.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Сейчас
несоблюдение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи,
наказывается штрафом: для граждан — 2–2,5 тысячи рублей, для должностных лиц —
4–20 тысяч рублей, для юрлиц — 100–500 тысяч рублей.
По новой норме штраф для граждан за нарушение требований
составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч
рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 1 миллиона
рублей.
Согласно закону «О рекламе» такое
распространение рекламы возможно только с предварительного согласия абонента. Также
не допускается использование распространение
рекламы с помощью автоматического дозванивания.