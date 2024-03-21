Госдума ввела штрафы за рекламные спам‑звонки

Госдума приняла закон, которым ужесточающий ответственность за «назойливые рекламные звонки», которые совершаются без согласия абонента.

Документ вносит изменения в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Сейчас несоблюдение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, наказывается штрафом: для граждан — 2–2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 4–20 тысяч рублей, для юрлиц — 100–500 тысяч рублей.

По новой норме штраф для граждан за нарушение требований составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Согласно закону «О рекламе» такое распространение рекламы возможно только с предварительного согласия абонента. Также не допускается использование распространение рекламы с помощью автоматического дозванивания.