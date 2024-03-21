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«Авангард» обыграл «Локомотив» после увольнения тренера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Авангард»

«Авангард» одержал победу над «Локомотивом» в овертайме со счетом 1:2 после того, как в клубе уволили главного тренера Михаила Кравца.

С Кравцом неожиданно расторгли контракт, когда омичи проиграли ярославцам со счетом 0:7. Исполняющим обязанности назначили Сергея Звягина.

«Мужики, понятно, что сегодня было непросто сконцентрироваться только на хоккее. Но (вы проявили) страсть, терпение, эмоции, мужское (умение) вытерпеть и постоять за себя. Можете гордиться собой», — сказал Звягин в победной раздевалке игрокам «Авангарда».

После третьего матча в четвертьфинале плей-офф КХЛ счет в серии «Авангард» — «Локомотив» стал 1:2 в пользу ярославцев.

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Спорт #Хоккей #Омск
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Uynachalnica

Переложат и в топливо и ни разу не отменят! Уже было!

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью

staff850

Своих надо считать Серёжа а не хохлов....