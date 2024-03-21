«Авангард» обыграл «Локомотив» после увольнения тренера

«Авангард» одержал победу над «Локомотивом» в овертайме со счетом 1:2 после того, как в клубе уволили главного тренера Михаила Кравца.

С Кравцом неожиданно расторгли контракт, когда омичи проиграли ярославцам со счетом 0:7. Исполняющим обязанности назначили Сергея Звягина.

«Мужики, понятно, что сегодня было непросто сконцентрироваться только на хоккее. Но (вы проявили) страсть, терпение, эмоции, мужское (умение) вытерпеть и постоять за себя. Можете гордиться собой», — сказал Звягин в победной раздевалке игрокам «Авангарда».

После третьего матча в четвертьфинале плей-офф КХЛ счет в серии «Авангард» — «Локомотив» стал 1:2 в пользу ярославцев.