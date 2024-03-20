Старшеклассники в  сельской школе Алтая вымогали деньги у младших

Замдиректора сельской школы в Республике Алтай знал, что старшеклассники вымогают деньги у других детей, но ничего не предпринял. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУСК региона, в отношении четверых школьников ранее возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия». Угрожая группе девятиклассников, они якобы требовали от тех систематически передавать им деньги.

Инцидент произошел в Кош-Агачской школе им. Л.И. Тюкова. О происходящем узнал заместитель директора школы по безопасности и информационной части. Но не уведомил правоохранительные органы об этом.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Подробности случившегося устанавливаются.