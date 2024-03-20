АвтоВАЗ начал продажи «драйверской» Lada Granta

АвтоВАЗ представил новую версию «драйверской» версии седана и лифтбэка Lada Granta. Модификация будет называться Sportline, она заменит версии Drive Active, которые появились прошлым детом.

Granta Sportline позиционируется как промежуточный вариант между базовой Granta и «заряженной» Granta Sport со 118-сильным мотором. Седаны и лифтбэки Sportline оснащаются стандартными двигателями, но отличаются заниженной подвеской и агрессивным дизайном.

Sportline получили развитый аэродинамический обвес с красными акцентами, хромированную насадку выхлопной трубы, 15-дюймовые легкосплавные диски оригинального дизайна. В салоне — спортивные сиденья, кожаная отделка руля и рычага КПП, красная строчка и цветовые акценты.

Седан Lada Granta Sportline предлагается по цене от 1 034 900 рублей, лифтбэк — от 1 064 900 рублей в базовой комплектации Comfort с 90-сильным мотором.

Производством Lada Granta Sportline занимается дочернее предприятие «АвтоВАЗа», компания Lada Sport, специализирующаяся на спортивных автомобилях марки.