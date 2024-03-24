Диетолог предложила замену животному белку в Великий пост

Животный белок во время Великого поста можно заменить сочетанием растительных продуктов, посоветовала врач Лидия Ионова.

«Очень важно, чтобы в рационе каждый день присутствовали две группы продуктов. Это злаки — гречка, овсянка, коричневый, бурый и красный рас, а также бобовые. И именно сочетание злаков и бобовых позволит дать тот аминокислотный состав, которого при отдельном их приеме человек лишен», — приводят «Известия» слова Ионовой.

Она уточнила, что для женщин детородного возраста есть риск развития дефицита железа во время поста, так как железо обычно получают из мяса. Поэтому важно, чтобы в их рационе был тофу, в котором содержится много белка и железа.

«Помимо злаков и бобовых, в рационе должны обязательно присутствовать натуральные овощи, фрукты и растительные жиры — либо в виде масла, которые мы добавляем в продукты, а не жарим на нем, либо в виде орехов семечек в умеренном количестве», — рассказала она.