НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Диетолог предложила замену животному белку в Великий пост

Источник:
«Известия»
249 0

Животный белок во время Великого поста можно заменить сочетанием растительных продуктов, посоветовала врач Лидия Ионова.

«Очень важно, чтобы в рационе каждый день присутствовали две группы продуктов. Это злаки — гречка, овсянка, коричневый, бурый и красный рас, а также бобовые. И именно сочетание злаков и бобовых позволит дать тот аминокислотный состав, которого при отдельном их приеме человек лишен», — приводят «Известия» слова Ионовой.

Она уточнила, что для женщин детородного возраста есть риск развития дефицита железа во время поста, так как железо обычно получают из мяса. Поэтому важно, чтобы в их рационе был тофу, в котором содержится много белка и железа.

«Помимо злаков и бобовых, в рационе должны обязательно присутствовать натуральные овощи, фрукты и растительные жиры — либо в виде масла, которые мы добавляем в продукты, а не жарим на нем, либо в виде орехов семечек в умеренном количестве», — рассказала она.

Еще по теме
Картофель оказался полезным продуктом для гипертоников
Как испечь полезные блины
Что означают масленичные и блинные поговорки
Названа опасность обезжиренных молочных продуктов
смотреть все
Жизнь #Еда #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после драки
Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»
Кто эти звери: лица задержанных террористов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
49
Сенатор Грэм потребовал от Киева отправить на фронт молодежь
44
Террористы из «Крокуса» планировали прорваться на Украину
42
Песков заявил, что Россия оказалась в состоянии войны
38
Медведев увидел пользу в отправке французских войск на Украину
36
Россия потратит на технологический суверенитет 6 трлн рублей