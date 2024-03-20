Названы лучшие бюджетные смартфоны

Эксперты составили подборку из лучших Android-смартфонов, которые можно купить в России с бюджетом до 10 тысяч рублей.

Лучшим доступным вариантом стал Realme C51. Среди преимуществ смартфона — быстрая оболочка, поддержка двух SIM-карт, быстрая зарядка мощностью 33 Вт и наличие NFC для бесконтактной оплаты.

Однако смартфон предлагает слабые камеры, посредственную автономность и всего 4 ГБ оперативной памяти, чего может быть мало даже при выполнении базовых задач, пишет портал iPhones.ru.

В качестве еще одного бюджетного аппарата специалисты рекомендуют Xiaomi Redmi 12C — он может похвастаться поддержкой двух SIM-карт, наличием NFC, сканера отпечатка пальцев и разблокировки по лицу. Но у него только 3 ГБ оперативной памяти и устаревший разъем Micro-USB.

В подборку лучших дешевых смартфонов также попал Samsung Galaxy A04, получивший PLS-матрицу с высокой яркостью, компактный размер и хорошую камеру для своего сегмента. Производительность устройства ограничивает слабое железо и 3 ГБ оперативной памяти.