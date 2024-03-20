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Михаил Кравец высказался об увольнении из ХК «Авангард»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Авангард»

Руководство ХК «Авангард» уволило тренера Михаила Кравца после второго поражения от «Локоматива» 0:7 в четвертьфинале плей-офф КХЛ, но тренер не признает, что проигрыш — его вина.

«Считаю, что я никого не подвел, а вытащил команду в первый год, довел до медалей. В этом году «Авангард» сталкивался с определенными трудностями, но мы всё равно вышли на второе место в конференции, одержали 43 победы, и первый раунд прошли», — приводит телеграм-канал ХК «Авангард» слова Кравца.

Экс-тренер «Авангарда» заявил, что расстроился отстранению, потому что ему не дали даже маленького шанса, чтобы исправить ситуацию в серии с «Локомотивом».

Место Кравца занял Сергей Звягин, как исполняющий обязанности главного тренера. «Авангард» проведет две следующие игры серии четвертьфинала в гостях: матчи пройдут в Ярославле 20 и 22 марта.

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Спорт #Хоккей #Омск
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