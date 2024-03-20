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Стало известно имя нового Джеймса Бонда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @aarontaylorjohnson

Создатели франшизы про агента 007 Джеймса Бонда нашли актера, который заменит Дэниела Крэйга в бондиане.

Место Бонда в новых фильмах займет актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный по ролям в фильмах «Стать Джоном Ленноном», «Годзилла» и «Мстители: эра Альтрона», а также экранизации «Анна Каренина», где сыграл Алексея Вронского.

Помимо Тейлора-Джонсона, на роль Бонда рассматривались Киллиан Мерфи, Идрис Эльба, Генри Кавилл и Джеймс Нортон, сообщило издание The Sun.

Первый фильм про Бонда «Доктор Ноу» вышел на экраны в 1962 году. На сегодняшний день снято 25 кинолент. Агентами 007 в разные годы побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Последние 15 лет роль Бонда исполнял Дэниел Крэйг.

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