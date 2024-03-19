Трамп рассказал, кто вместо Байдена управляет США

США управляет не действующий президент Джо Байден, а его «злобное» окружение, считает Дональд Трамп.

«У меня всегда вопрос, он ли управляет США, потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он», — цитирует РИА Новости Трампа.

Он отметил, что Байден должен одобрять решения. «А они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», — сказал Трамп.

По его убеждению, США управляют «злобные, умные» люди в окружении Байдена, пока сам действующий президент хочет «поскорее лечь спать».