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Трамп рассказал, кто вместо Байдена управляет США

Источник:
РИА Новости
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США управляет не действующий президент Джо Байден, а его «злобное» окружение, считает Дональд Трамп.

«У меня всегда вопрос, он ли управляет США, потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он», — цитирует РИА Новости Трампа.

Он отметил, что Байден должен одобрять решения. «А они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», — сказал Трамп.

По его убеждению, США управляют «злобные, умные» люди в окружении Байдена, пока сам действующий президент хочет «поскорее лечь спать».

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