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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сенатор Грэм потребовал от Киева отправить на фронт молодежь

Источник:
РИА Новости
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Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) в ходе визита в Киев заявил, что украинские мужчины должны идти воевать вне зависимости от возраста.

«Я надеюсь, что те, кто годятся для службы в украинской армии, пойдут в нее. Не могу поверить, что она с 27 лет… Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет», — цитирует РИА Новости Грэма.

По его мнению, Киеву нужно как можно больше людей в строю, причем они должны идти в армию вне зависимости, оказывают США Украине военную помощь или нет.

В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским Грэм пояснил, что Украина может рассчитывать на помощь США только в форме кредитов, которые потом придется отдать.

Тема: Военная операция на Украине
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