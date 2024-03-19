Сенатор Грэм потребовал от Киева отправить на фронт молодежь

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) в ходе визита в Киев заявил, что украинские мужчины должны идти воевать вне зависимости от возраста.

«Я надеюсь, что те, кто годятся для службы в украинской армии, пойдут в нее. Не могу поверить, что она с 27 лет… Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет», — цитирует РИА Новости Грэма.

По его мнению, Киеву нужно как можно больше людей в строю, причем они должны идти в армию вне зависимости, оказывают США Украине военную помощь или нет.

В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским Грэм пояснил, что Украина может рассчитывать на помощь США только в форме кредитов, которые потом придется отдать.