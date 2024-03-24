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Возведение лежачего небоскреба длиной в 170 км показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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На видео оказан первый этап стройки, где «Зеркальная линия» встречается с Красным морем. Там должна быть возведена пристань для яхт.

«Зеркальная линия» — это инновационный «город-небоскреб». Его возводят на северо-западе Саудовской Аравии. Согласно проекту, он будет состоять из двух сплошных зеркальных фасадов, расположенных напротив друг друга. Их объединит система переходов, откидных мостов.

Пассажиров вдоль здания будут возить сверхбыстрые поезда — со скоростью в 512 километров в час. Линии железных дорог пройдут под землей, то есть фактически речь идет и о крупнейшем метро в истории.

Концепция проекта заключается в переосмыслении городской жизни и размещении всех необходимых для людей точек в пределах пешей доступности. Основные коммунальные и транспортные услуги будут интегрированы под поверхность земли, а почти вся поверхность отдана миру природы.

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Топ комментариев

korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

ВЕРЕЩАГИН

Мужик без сомнений достоин Героя.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...