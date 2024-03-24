Возведение лежачего небоскреба длиной в 170 км показали на видео

На видео оказан первый этап стройки, где «Зеркальная линия» встречается с Красным морем. Там должна быть возведена пристань для яхт.

«Зеркальная линия» — это инновационный «город-небоскреб». Его возводят на северо-западе Саудовской Аравии. Согласно проекту, он будет состоять из двух сплошных зеркальных фасадов, расположенных напротив друг друга. Их объединит система переходов, откидных мостов.

Пассажиров вдоль здания будут возить сверхбыстрые поезда — со скоростью в 512 километров в час. Линии железных дорог пройдут под землей, то есть фактически речь идет и о крупнейшем метро в истории.

Концепция проекта заключается в переосмыслении городской жизни и размещении всех необходимых для людей точек в пределах пешей доступности. Основные коммунальные и транспортные услуги будут интегрированы под поверхность земли, а почти вся поверхность отдана миру природы.