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Поздравления и проклятия: как мир отреагировал на победу Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ
Триумфальная победа Владимира Путина на выборах расколола планету на два лагеря — Запад заговорил о «пожизненном президентстве», союзники России отметили колоссальный уровень поддержки действующего главы государства.
Итоговые результаты на выборах

Кто поздравил

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Владимиру Путину поздравление с победой на выборах. Китайский лидер отметил, что «за последние годы российский народ объединился, преодолел трудности и добился устойчивого прогресса на пути национального развития и возрождения».

Поздравил российского лидера премьер-министр Индии Нарендра Моди. «Теплые поздравления Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента Российской Федерации», — написал он в своем аккаунте в соцсети X.

Одним из первых Путина поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он выразил признание русскому народу «за его глубокую приверженность демократии, которая выразилась в масштабном участии в выборах».

«Победа Путина встречена с радостью сербским народом, так как в нем он видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться, и который заботится о нашем народе», — отметил в соцсети Х президент Республики Сербской Милорад Додик.

Из глав государств на бывшем советском пространстве Путина с победой поздравили президенты Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана Абхазии и Южной Осетии. Так, Александр Лукашенко отметил, что в ходе голосования достигнут «ошеломляющий результат».

Среди других лидеров, поздравивших Путина — президент Боливии Луис Арсе, глава Никарагуа Даниэль Ортега, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Кубы Мигель Диас-Канель, премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн, глава КНДР Ким Чен Ын, президент Гондураса Сиомара Кастро, президент ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян, эмир Кувейта Мишааль ас-Сабах.

Кто осудил

Выборы российского президента не являются «ни свободными, ни справедливыми», заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя итоговый результат голосования.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в соцсети X написал, что «незаконное проведение выборов на территории Украины, отсутствие выбора у избирателей и независимого мониторинга со стороны ОБСЕ» — это «не то, как выглядят свободные и честные выборы».

«Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, результат никого не удивит. Правление Путина авторитарно, он опирается на цензуру, репрессии и насилие», — с таким заявлением выступил МИД Германии.

В заявлении польского МИД говорится, что Варшава не признает результаты выборов в новых регионах России. Голосование якобы проходило в условиях «репрессивного законодательства», «запрета на участие в выборах кандидатов, выражающих антивоенные взгляды» и «политически мотивированных уголовных процессов».

«Избирательный процесс в России проходил в условиях усиления репрессий против гражданского общества и любых форм оппозиции режиму, постоянно усиливающихся ограничений свободы слова и запрета на деятельность независимых СМИ», — считает МИД Франции.

«В эти дни российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире ясно, что эта фигура, как это уже часто случалось в истории, делает все, чтобы править вечно», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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