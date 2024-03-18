НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Завершен подсчет голосов на президентских выборах

Источник:
Sibnet.ru
511 3

Центризбирком обработал 100% протоколов на президентских выборах. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

Согласно окончательным результатам, Николай Харитонов от КПРФ получает 4,31% голосов, Владислав Даванков от «Новых людей» — 3,85%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,2%.

Явка по всей России составила рекордные 77,44%, в голосовании приняли участие 87 миллионов 113 тысяч россиян. Досрочно проголосовали 2,6 миллиона человек. Явка зарегистрированных в ДЭГ избирателей — 94%.

Владимир Путин вступит в должность президента в пятый раз. С победой его поздравили президенты Белоруссии, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, а также лидеры Северной Кореи, Катара и других государств.

Еще по теме
Евросоюз признал результаты выборов в России частично
Пасынок главкома ВСУ попросил российское гражданство
Решение Хрущева по Крыму назвали непростительной ошибкой
Даванков победил на участке в Новосибирском госуниверситете
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Топ-10 регионов по явке на выборах президента
Жюри шоу «Маска» разоблачили Арлекина в шестом выпуске
Штаб ВСУ уничтожили прямым попаданием ракеты. ВИДЕО
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Обсуждение (3)
О самом главном
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Что означают масленичные и блинные поговорки
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Что такое оговорки по Фрейду
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
54
Явка побила рекорд на президентских выборах в России
37
Диверсанты ВСУ попытались закрепиться в белгородской Козинке
37
Президент РФ одобрил идею санитарной зоны у границы с Украиной
36
Макрон допустил наземную операцию против российской армии
33
Путин обратился к россиянам