Завершен подсчет голосов на президентских выборах

Центризбирком обработал 100% протоколов на президентских выборах. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

Согласно окончательным результатам, Николай Харитонов от КПРФ получает 4,31% голосов, Владислав Даванков от «Новых людей» — 3,85%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,2%.

Явка по всей России составила рекордные 77,44%, в голосовании приняли участие 87 миллионов 113 тысяч россиян. Досрочно проголосовали 2,6 миллиона человек. Явка зарегистрированных в ДЭГ избирателей — 94%.

Владимир Путин вступит в должность президента в пятый раз. С победой его поздравили президенты Белоруссии, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, а также лидеры Северной Кореи, Катара и других государств.