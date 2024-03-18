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Сообщение о смерти британского короля Карла III оказалось фейком

Источник:
Sibnet.ru
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Заявление Букингемского дворца о смерти британского короля Карла III оказалось подделкой, оно появилось на фоне тяжелой болезни монарха.

О смерти короля написали ряд СМИ и телеграм-каналов, опубликовав скриншот заявления. Однако скриншот оказался подделкой.

В феврале 2024 года стало известно, что у Карла III диагностировали рак, при этом тип онкологии не уточнялся. Ему также провели операцию на простате, при этом Букингемский дворец уточнил, что она не была связана с лечением рака.

Карл III взошел на престол 8 сентября 2022 года после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Наследником Карла III является его старший сын Уильям, принц Уэльский.

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