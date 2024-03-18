Китай закупит рекордный объем российской нефти

Китай в марте намерен импортировать рекордное количество российской нефти, чему способствуют большие объемы нефти Sokol, от которой Индия отказалась из-за санкций США.

В марте Китай будет получать около 1,7 миллиона баррелей в день. Ожидается, что объемы поставок нефти марки Sokol утроятся по сравнению с предыдущим месяцем и достигнут рекордного уровня в 379 тысяч баррелей в день, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

Китай является основным покупателем российской нефти с момента начала спецоперации на Украине. Однако пока неясно, попадут ли все грузы Sokol сразу к реальным покупателям или будут помещены на таможенное хранение для дальнейшего использования.

Россия в 2023 году заработала на поставках нефтепродуктов крупным покупателям 32,2 миллиарда долларов, при этом полностью заместив выпавшие доходы от поставок европейским странам.