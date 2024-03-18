Стартовало строительство крупнейшей базы НАТО в Европе

Крупнейшая база НАТО появится в Румынии, ее строительство обойдется в 2,5 миллиарда евро. База будет рассчитана на 10 тысяч военнослужащих. Решение о строительстве базы приняли на фоне военного конфликта на Украине.

Инфраструктура новой базы будет построена с учетом уже существующей авиабазы НАТО, которая расположена в округе Констанцы, вблизи румынского порта на Черном море, пишет издание Euronews.

На новой базе разместят взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и больницу. Работы по строительству уже начались, к 2040 году планируется полное введение базы в эксплуатацию.

В настоящее время в Румынии размещены подразделения 101-й воздушно-десантной дивизии США, а также истребители союзников, которые помогают румынским ВВС в выполнении задач воздушной полиции.