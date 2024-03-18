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Спрос и цены на вторичное жилье замерли в России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Спрос на вторичную недвижимость в крупных городах России продолжает снижаться на фоне общей экономической ситуации, констатируют эксперты.

В марте 2024 года средняя стоимость вторичного жилья на 18 ключевых региональных рынках составила 142,8 тысячи рублей за квадратный метр, увеличившись за месяц на 0,5%. В «Этажах» среднюю цену по России оценивают в 122,1 тысячи за «квадрат».

«Конкуренция за покупателей вынуждает продавцов предоставлять скидки — средний дисконт в марте достиг 4,7% против 3% ранее», — рассказал газете «Коммерсантъ» директор «Этажей» Ильдар Хусаинов, отмечая появление лотов для срочной реализации.

Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление спроса из-за удорожания ипотеки и стагнацию цен. Значительного падения пока не ожидается — многие продавцы предпочтут отложить сделки.

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Экономика #Квадраты
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