Спрос и цены на вторичное жилье замерли в России

Спрос на вторичную недвижимость в крупных городах России продолжает снижаться на фоне общей экономической ситуации, констатируют эксперты.

В марте 2024 года средняя стоимость вторичного жилья на 18 ключевых региональных рынках составила 142,8 тысячи рублей за квадратный метр, увеличившись за месяц на 0,5%. В «Этажах» среднюю цену по России оценивают в 122,1 тысячи за «квадрат».

«Конкуренция за покупателей вынуждает продавцов предоставлять скидки — средний дисконт в марте достиг 4,7% против 3% ранее», — рассказал газете «Коммерсантъ» директор «Этажей» Ильдар Хусаинов, отмечая появление лотов для срочной реализации.

Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление спроса из-за удорожания ипотеки и стагнацию цен. Значительного падения пока не ожидается — многие продавцы предпочтут отложить сделки.