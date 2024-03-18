Путин одобрил идею санитарной зоны у границы с Украиной

Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область может создать на прилегающих территориях «санитарную зону», заявил президент России Владимир Путин.

«Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную "санитарную зону" на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — отметил Путин.

По его словам, речь идет о «зоне безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства».

Президент России не стал уточнять, какой может быть глубина «санитарной зоны». «Это отдельный вопрос», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.