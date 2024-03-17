Зафиксировано падение спроса на новостройки в России

Спрос на недвижимость на рынке новостроек продолжал снижаться, сообщили аналитики компании Level Group.

В феврале 2024 года падение составило 2% по сравнению с 2023 годом и 38% по сравнению с 2022 годом. Несмотря на это, лидеры рынка недвижимости продемонстрировали рост продаж по сравнению с 2023 годом. Соответственно, спрос упал не по всему рынку, а у конкретных застройщиков, которые не входят в топ-10 строительных компаний.

Внутри рейтинга лидеров по объему продаж динамика тоже разнонаправленная: к январю 2024 года у большинства лидеров спрос на том же уровне или снижение продаж на 8–45%, у остальных — рост продаж на уровне 25–52%, в том числе на фоне пополнения предложения, приводят «Известия» данные Level Group.

В феврале сохранялся существенный рост спроса в квартирах бизнес-класса на уровне 65%, снижение в комфорт-классе на 41%.