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Трамп предрек «кровавую баню» в случае его поражения на выборах

Источник:
ТАСС
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Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ждет «кровавая баня», если он не одержит победу на президентских выборах в ноябре.

«Если меня не изберут, случится кровавая баня. И это самое меньшее, что произойдет. Это будет кровавая баня для страны», —приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им во время выступления перед сторонниками в городе Дейтон (штат Огайо).

Он напомнил, что раньше называл президентские выборы 2016 года в США «самым важным голосованием», но «выборы 2024 года превосходят их» по значимости.

«Мы переживаем упадок. Но мы все изменим. Мы снова сделаем США великой страной», — заявил Трамп.

Борьба на нынешних президентских выборах разворачивается между теми же претендентами, что и на прошлых — Трампом и Джо Байденом.

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Политика #Мир
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