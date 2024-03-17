Гимнастка сорвалась с высоты в цирке Новосибирска. ВИДЕО

Гимнастка Елизавета Чумакова сорвалась с высоты во время исполнения трюка в цирке Новосибирска, сообщил продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе».

«Сегодня во время показа шоу "Королевский цирк" (совместный проект продюсерского центра "Королевский цирк" и компании Росгосцирк) на манеже Новосибирского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере "Коронация" сорвалась гимнастка Елизавета Чумакова», — говорится в сообщении.

В момент удара о пол акробатка получила травмы. С арены ее унесли на носилках и передали врачам скорой помощи, после ее госпитализировали в первую горбольницу.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале уточнил, что гимнастка получила незначительные переломы пяток и тазобедренного сустава.

Запашный также опубликовал видеообращение Чумаковой. По ее словам, высота была небольшой. «Я решила не вставать, чтобы избежать неприятных моментов, сейчас я обследуюсь, все хорошо», — сказала гимнастка.