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Гимнастка сорвалась с высоты в цирке Новосибирска. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Гимнастка Елизавета Чумакова сорвалась с высоты во время исполнения трюка в цирке Новосибирска, сообщил продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе».

«Сегодня во время показа шоу "Королевский цирк" (совместный проект продюсерского центра "Королевский цирк" и компании Росгосцирк) на манеже Новосибирского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере "Коронация" сорвалась гимнастка Елизавета Чумакова», — говорится в сообщении.


В момент удара о пол акробатка получила травмы. С арены ее унесли на носилках и передали врачам скорой помощи, после ее госпитализировали в первую горбольницу.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале уточнил, что гимнастка получила незначительные переломы пяток и тазобедренного сустава.

Запашный также опубликовал видеообращение Чумаковой. По ее словам, высота была небольшой. «Я решила не вставать, чтобы избежать неприятных моментов, сейчас я обследуюсь, все хорошо», — сказала гимнастка.

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